برلمان كوردستان يؤشر رداءة الوقود المستخدم في الإقليم ويحذر من عواقب وخيمة

شفق نيوز/ وصف رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان كوردستان علي حمه صالح يوم الأربعاء الوقود المستخدم في الإقليم بأن جودته "رديئة جدا"، ويتم تصنيعه بطريقة خطيرة تتسبب بتفشي الأمراض السرطانية وأمراض أخرى لا تقل خطورة.

وقال حمه صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان اللجنة اجرت متابعة لمادة البنزين والمحروقات الأخرى في مناطق ومدن الإقليم كافة، مبينا أن النتائج أظهرت بأن مادة "الجازويل" المستخدمة لتشغيل المولدات الأهلية، والعجلات يتم تصنيعها بطريقة خطيرة، وان الجودة الرديئة لهذه المادة تتسبب بأمراض سرطانية وأمراض أخرى خطيرة.

وأضاف أن اللجنة وجهت كتابا إلى المجلس الأعلى للنفط والغاز في الإقليم، ومجلس الوزراء حول هذا الموضوع، محذرا بالقول: إذا استمر الوضع كما هو فسنشهد خلال العامين المقبلين تفشي أمراض خطيرة في الإقليم.