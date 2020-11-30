برلمان كوردستان يرجئ جلسة مناقشة الرواتب إلى الأربعاء

شفق نيوز/ أرجأ برلمان إقليم كوردستان جلسته المقررة يوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل لمناقشة ملف رواتب موظفي الإقليم بحضور وفد حكومي معني بالموضوع.

وقالت منى قهوجي سكرتيرة برلمان كوردستان في تصريح نقله الموقع الرسمي للبرلمان، إن "رئاسة البرلمان اعدت كتابا وسيوجه الى رئاسة مجلس الوزراء لحضور وفد المباحثات والاطراف ذات العلاقة في حكومة اقليم كردستان إلى الجلسة الخاصة للبرلمان بهدف مناقشة موضوع الرواتب والمستحقات المالية للاقليم، وأين وصلت الحوارات مع الحكومة الاتحادية؟".

وتكافح حكومة الإقليم لتأمين رواتب الموظفين بعدما قطعت الحكومة العراقية رواتبهم منذ نيسان/أبريل الماضي، نتيجة خلافات على الموارد المالية والنفط.

وتجري بغداد وأربيل مباحثات منذ أشهر لحل الخلافات العالقة بينهما، إلا أنهما لم يتوصلا إلى حلول نهائية.

وكان برلمان كوردستان، قد استأنف الاثنين، جلسته المعلقة، بعد إتاحة فقرة المناقشة بتأخر رواتب موظفي الاقليم، وسط مشادات كلامية بين أعضاء البرلمان بسبب تأخر حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين.