سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برلمان كوردستان يوجه طلبا للحكومة الإيرانية بشأن الفيلمين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-27T07:57:31+0000
برلمان كوردستان يوجه طلبا للحكومة الإيرانية بشأن الفيلمين

شفق نيوز/ عبرت هيئة رئاسة برلمان كوردستان يوم الاربعاء عن رفضها للفيلمين اللذين انتجتهما إيران بشأن محاولة تنظيم داعش اجتياح محافظة اربيل.

وقال عضو هيئة الرئاسة هيمن هورامي للصحفيين اليوم، "نحن في برلمان كوردستان نرفض تشويه الحقائق عبر الفيلمين اللذين انتجتهما احدى وكالات الانباء الايرانية الرسمية ونعتبره عملا غير صحيح وغير موفق".

وشدد على ان "انتاج مثل هكذا افلام يلحق ضررا فادحا في العلاقات القائمة بين إقليم كوردستان وايران التي هي من البلدان المجاورة المهمة لنا والتي تربطنا بها علاقات جيدة جدا ".

 وتابع هورامي بالقول "نامل من الجمهورية الاسلامية الايرانية ان تتخذ موقفا رسميا ازاء هذا العمل".

وانتقد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، قيام وكالة انباء فارس الايرانية بانتاج فيلمين يسيئان الى العلاقات التاريخية بين ايران واقليم كوردستان ويجرحان مشاعر الشعب الكوردستاني ولا يتفقان مع "المبادئ والاخلاق التي تميز بها القائد الشهيد قاسم سليماني".

related

برلمان كوردستان يقر قانون كفالة الموظفين بالاغلبية

Date: 2020-09-29 15:53:53
برلمان كوردستان يقر قانون كفالة الموظفين بالاغلبية

ايران وكوردستان يعتزمان تطوير منفذ برويزخان

Date: 2019-08-27 18:00:45
ايران وكوردستان يعتزمان تطوير منفذ برويزخان

وثيقة .. سوران عمر يقدم استقالته رسميا من عضوية برلمان اقليم كوردستان

Date: 2020-07-15 11:03:59
وثيقة .. سوران عمر يقدم استقالته رسميا من عضوية برلمان اقليم كوردستان

اقليم كوردستان يبقي على ضحايا ابادة صدام في مقبرة "مقدسة" في إيران

Date: 2019-06-24 12:56:48
اقليم كوردستان يبقي على ضحايا ابادة صدام في مقبرة "مقدسة" في إيران

اقليم كوردستان وإيران يعتزمان انشاء بنك تجاري مشترك

Date: 2019-12-02 13:03:43
اقليم كوردستان وإيران يعتزمان انشاء بنك تجاري مشترك

برلمان كوردستان يرد على الكعبي: يجب دعم اتفاق بغداد - أربيل لا محاربته

Date: 2020-08-18 16:42:21
برلمان كوردستان يرد على الكعبي: يجب دعم اتفاق بغداد - أربيل لا محاربته

بعد جهود من حكومة كوردستان.. ايران تخلي سبيل الرعاة ومواشيهم

Date: 2019-07-21 15:12:03
بعد جهود من حكومة كوردستان.. ايران تخلي سبيل الرعاة ومواشيهم

تهريب النفط بمناقشات اولى جلسات الربيع لبرلمان كوردستان

Date: 2020-03-01 08:03:08
تهريب النفط بمناقشات اولى جلسات الربيع لبرلمان كوردستان