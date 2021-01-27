برلمان كوردستان يوجه طلبا للحكومة الإيرانية بشأن الفيلمين

شفق نيوز/ عبرت هيئة رئاسة برلمان كوردستان يوم الاربعاء عن رفضها للفيلمين اللذين انتجتهما إيران بشأن محاولة تنظيم داعش اجتياح محافظة اربيل.

وقال عضو هيئة الرئاسة هيمن هورامي للصحفيين اليوم، "نحن في برلمان كوردستان نرفض تشويه الحقائق عبر الفيلمين اللذين انتجتهما احدى وكالات الانباء الايرانية الرسمية ونعتبره عملا غير صحيح وغير موفق".

وشدد على ان "انتاج مثل هكذا افلام يلحق ضررا فادحا في العلاقات القائمة بين إقليم كوردستان وايران التي هي من البلدان المجاورة المهمة لنا والتي تربطنا بها علاقات جيدة جدا ".

وتابع هورامي بالقول "نامل من الجمهورية الاسلامية الايرانية ان تتخذ موقفا رسميا ازاء هذا العمل".

وانتقد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، قيام وكالة انباء فارس الايرانية بانتاج فيلمين يسيئان الى العلاقات التاريخية بين ايران واقليم كوردستان ويجرحان مشاعر الشعب الكوردستاني ولا يتفقان مع "المبادئ والاخلاق التي تميز بها القائد الشهيد قاسم سليماني".