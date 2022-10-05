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برلمان كوردستان ينهي القراءة الأولى لمقترح تمديد عمره التشريعي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-05T09:39:19+0000
برلمان كوردستان ينهي القراءة الأولى لمقترح تمديد عمره التشريعي

شفق نيوز/ أنهى برلمان إقليم كوردستان في جلسة عقدها اليوم الأربعاء القراءة الأولى لمقترح قانون تمديد عمره التشريعي الحالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البرلمان انهى القراءة الاولى لمقترح القانون، وصوت الأعضاء الحاضرون بالأغلبية على منحه صفة القانون الطارئ.

هذا وقررت رئاسة البرلمان في بيان، أن تكون القراءة الثانية لمقترح القانون والمصادقة عليه إحدى أبرز فقرات جلسة يوم غد الخميس.

يأتي هذا في وقت قدمت فيه كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير في مطلع الشهر الجاري طلبا رسميا إلى رئاسة برلمان الإقليم طالبت فيه بتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية.

وتُعد هذه الدورة هي الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان العراق، وقد أعلنت رئيسة البرلمان ريواز فائق في شهر أيلول الماضي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، تمديد الدورة الحالية للبرلمان.

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