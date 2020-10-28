برلمان كوردستان يندد بتصريحات ومواقف ضد فرنسا: لا تعبر عن رأي شعبنا

شفق نيوز/ نأى برلمان اقليم كوردستان يوم الاربعاء بنفسه عن المواقف التي تصدر ضد فرنسا من بعض النواب على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي تناول بها الأسلام المتطرف.

وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان هيمن هورامي في تصريح ادلى به للصحفيين عقب زيارة وفد برلماني القنصلية الفرنسية في أربيل، إن "الحكومة الفرنسية وشعبها دائما من الداعمين للشعب الكوردي"، مردفا بالقول ان "زيارتنا هذه جاءت للتعبير عن دعمنا لفرنسا".

واردف بالقول "لاننسى موقف السيدة دانيال ميتران وزياراتها المستمرة للإقليم وشعب كوردستان"، مضيفا ان "فرنسا اول دولة اوربية اعترفت في وقتها ببرلمان إقليم كوردستان".

ومضى هورامي قائلا انه "في فترة الاقتتال الداخلي فرنسا فتحت ابوابها للقيادات الكوردية لوقف الاقتتال"، في اشارة الى الاقتتال الذي حصل في أواسط تسعينيات القرن المنصرم بين الحزبين الرئيسيين في اقليم كوردستان الديمقرطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وشدد بالقول ان "كل موقف من أي شخص وأي برلماني لا يعبر عن موقف البرلمان وانما موقفنا هو الموقف الرسمي لبرلمان وشعب كوردستان، ونحن ندين اي تصريح او موقف يخالف حريات الراي".