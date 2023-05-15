برلمان كوردستان يناقش بعد غد استقالة نواب ومواجهة غسيل الأموال

شفق نيوز/ حددت رئاسة برلمان كوردستان يوم الاثنين، عقد جلسة البرلمان الاعتيادية يوم الاربعاء المقبل الموافق 17 من شهر ايار الجاري.

واضاف بيان للرئاسة أنها ستجري في الفقرة الاولى من جلسته القراءة الاولى لمشروع قانون مواجهة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في اقليم كوردستان.

وتتضمن الفقرة الثانية بحسب البيان التصويت على تقديم سبعة نواب من البرلمان طلب الاستقالة وسيتم في الفقرة الثالثة تعيين عدد من النواب مكان النواب المستقيلين.

وفي الفقرة الرابعة و الاخيرة سيتم القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيف الاراضي المتجاوز عليها و مشروع قانونٍ خاص بدفن الشهداء".