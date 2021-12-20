برلمان كوردستان يناقش اربعة مشاريع قوانين ويصوت على اثنين غداً

شفق نيوز/ يعقد برلمان اقليم كوردستان، يوم غد الثلاثاء المقبل، جلسته الاعتيادية للدورة الخريفية من السنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة، ومن المقرر أن يناقش فيها اربعة مشاريع قوانين ويصوت على قانونين آخرين.

وقالت رئاسة البرلمان، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "جلسة يوم الثلاثاء ستشهد عرض متابعة لجنة المالية والشؤون الاقتصادية لإيرادات إقليم كوردستان، والقراءة الأولى لمشروعي قانوني "التربية والتعليم في إقليم كوردستان – العراق"، و"تعديل القانون رقم 6 لسنة 2021 قانون وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان - العراق"، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (18)، والفقرة (أولا) من المادة (83) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

وأضاف البيان أنه "سيتم التصويت على مشروعي قانونين وفقا لأحكام المواد (90، 91، 93، 96، 97) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان"، مبيناً أن هذين القانونين هما "مشروع قانون تعديل قانون وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان – العراق" و "مشروع قانون الإشراف على المشاريع الزراعية في إقليم كوردستان – العراق".

كما ستتم القراءة الثانية لمقترحي مشروعي قانونين، وفقاً لأحكام المواد (87، 88، 89) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، وفق البيان، الذي أوضح أن هذين القانونين هما "مقترح قانون حماية الأرشيف في إقليم كوردستان - العراق ومشروع قانون السلاح في إقليم كوردستان – العراق".

وفي وقت سابق دعت رئاسة برلمان كوردستان جميع أعضاء البرلمان لحضور الجلسة رقم 12 الاعتيادية- الدورة الخريفية من السنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة، ومن المقرر أن تعقد في تمام الساعة 11 يوم غد الثلاثاء