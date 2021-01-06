برلمان كوردستان يمنح الثقة لوزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم

شفق نيوز/ صوت برلمان كوردستان يوم الاربعاء على منح الثقة لكمال عبد الحميد عبد الرحمن الأتروشي مرشح حكومة الاقليم لتولي منصب وزير الثروات الطبيعية.

وصوّت البرلمان على منح الثقة لعبد الرحمن بأغلبية الحضور وسط مقاطعة الكتل الكوردستانية المعارضة واحداث اعضائها حالة من الفوضى بالضرب بأيدهم على الطاولات تحت قبة البرلمان، بحسب ما افاده مصدر برلماني لوكالة شفق نيوز.

وقال مراسل وكالتنا في البرلمان بالعاصمة اربيل ان من اصل 101 عضو برلماني من الحضور حصل الوزير على اصوات 81 عضوا.

وأدى الاتروشي اليمين القانونية أمام البرلمان خلال الجلسة التي قررت رئيسة البرلمان ريواز فائق بعدها منح إستراحة لبرهة من الزمن.

من جهته قال رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكوردستانية المعارضة عبدالستار مجيد في مؤتمر صحفي اليوم "لانعتقد ان هذا الوزير الذي ادى اليمين القانونية سيتمكن من ادارة ملف الثروات الطبيعية في الاقليم"، معللاً ذلك بالقول ان هذا الملف "معقد ويعاني العديد من المشاكل".

وقرر برلمان كوردستان، يوم الاثنين، قطع اجازته، ليعقد جلسة غير اعتيادية وفقا لبرنامج العمل الذي ارسلته رئاسة البرلمان للاعضاء اليوم الاربعاء المصادف 6 كانون الثاني الجاري لمناقشة موضوعين احدهما منح الثقة للوزير الجديد لوزارة الثروات الطبيعية.

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت، يوم الاحد، ترشيح كمال الاتروشي لتولي منصب وزير الثروات الطبيعية، مؤكدة ارسال سيرته الذاتية الى برلمان كوردستان للتصويت عليه.

وبهذا فإن التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني قد اصبحت مكتملة بعد التصويت على منصب وزير الثروات الطبيعية الذي كان يشغله آشتي هورامي في حكومة الاقليم السابقة.