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برلمان كوردستان يمدد عمره التشريعي بعد الاخفاق بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-28T07:51:28+0000
برلمان كوردستان يمدد عمره التشريعي بعد الاخفاق بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد

شفق نيوز/ صرّح هيمن هورامي نائب رئيس برلمان كوردستان، يوم الأحد، بأن البرلمان ماضٍ في تمديد عمره التشريعي بعد عدم التمكن من إجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم بموعدها المحدد في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، ان البرلمان يستأنف عقد الجلسات بفصله التشريعي الجديد مطلع شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مبينا أنه مما يؤسف له بأن الكتل البرلمانية كافة أخفقت بالمضي بإجراء الانتخابات البرلمانية وفقا لما حدده رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر بسبب عدم توصلنا إلى اتفاق مشترك حول مشروع قانون الانتخابات وتعديله وتفعيل عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء او تغييرها.

وأضاف أنه نأمل أن تتوصل الكتل الى نقطة التقاء مشتركة لكي نتفق على على تعديل قانون الانتخابات وبعد 6 اشهر وعلى اقل تقدير ستتمكن المفوضية من اجراء الانتخابات، موضحا ان مما لا شك فيه فان الدورة البرلمانية الحالية ستمدد عمرها لانه وخلاف ذلك فبتاريخ السادس من تشرين الثاني المقبل وفي حال عدم تمديد عمر البرلمان وعدم اجراء الانتخابات سندخل فراغا دستوريا في الاقليم وهذا غير مسموح به باي شكل من الاشكال.

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