برلمان كوردستان يلتئم للتصويت على طلب إستقالة سبعة من أعضائه

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد برلمان كوردستان، يوم الأثنين، جلسة والتي تتضمن جدول أعمالها فقرة التصويت على طلب إستقالة سبعة من الأعضاء.

ونشرت هيئة رئاسة برلمان كوردستان جدول أعمال جلسة يوم 22 من شهر أيار الجاري رقم 4 الإعتيادية لفصل الربيع، السنة التشريعية الخامسة للدورة الانتخابية البرلمانية الخامسة والمقرر عقدها في الساعة العاشرة قبل الظهر.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الفقرات الآتية:

أولاً: التصويت على طلب استقالة أعضاء البرلمان التالية أسماؤهم، وفقا لأحكام النقطة (1، 2) من المادة 25 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان:

1- عبد الستار مجيد قادر.

2- عثمان علي اسماعيل.

3- بدرية إسماعيل محمود.

4- مسلم عبدالله رسول.

5- هورمان حمه شريف حمه رشيد.

6- رووپاك أحمد رحمن.

7- عمر عبدالله فتاح.

الفقرة الثانية: القراءة الثانية لمشاريع القوانين الآتية وفقا لأحكام المواد (87، 88، 89 و 97) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان:

-مشروع (تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 215 الاتحادية في إقليم كوردستان - العراق).

- مشروع ( تطبيق وتعديل قانون الحجر الزراعي العراقي، رقم (76) لسنة 2012 المعدل في إقليم كوردستان - العراق).