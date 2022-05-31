برلمان كوردستان يلتئم لبحث موضوع الدواء وأسعار الخدمات بالمستشفيات الأهلية

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد برلمان كوردستان يوم الخميس المقبل جلسة في الساعة الـ12 ظهراً للتصويت على القراءة الأولى والثانية لعدة مقترحات مشاريع قوانين.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة هيئة البرلمان اليوم الثلاثاء، فإن جدول أعمال الجلسة يتضمن أيضا عرض ومناقشة تقرير من قبل لجنة الصحة والبيئة حول (الدواء المنتهي الصلاحية والفاقد للجودة)، وأسعار الخدمات في (المستشفيات الأهلية).

ويشكو السكان في إقليم كوردستان من الأسعار الباهظة التي تتقاضها المستشفيات الأهلية مقابل تقديم الخدمات والعلاج للمرضى، وقد تحدث برلمانيون كوردستانيون في مناسبات عدة عن هذا الأمر.