سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برلمان كوردستان يلتئم غداً لمناقشة مشاريع ومقترحات قوانين والتصويت على استقالة عضوين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-21T07:51:01+0000
برلمان كوردستان يلتئم غداً لمناقشة مشاريع ومقترحات قوانين والتصويت على استقالة عضوين

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة برلمان كوردستان، عن عقد الجلسة الاعتيادية رقم "7"، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء.

وقالت رئاسة البرلمان في ورد لوكالة شفق نيوز، إنه من المقرر ان يعقد برلمان الاقليم جلسته الاعتيادية رقم"7" والمتضمن.

اولا: اجراء القراءة الثانية لمشروع قانون "انفاذ قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية"، لسنة 2012 وفق احكام المواد " 87، 88، 89، 97" من المنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان.

ثانيا: اجراء القراءة الاولى لمشاريع قوانين ادناه بالاستناد الى احكام الفقرة " ثانيا" من المادة " 78" والفقرة " اولا" من المادة "83" ضمن المنهاج الداخلي لبرلمان كوردستان

1 ـ مشروع قانون لتعديل الاول لقانون حماية وتطوير البيئة في اقليم كوردستان.

2 ـ مشروع قانون التعديل الاول لقانون النفط والغاز في اقليم كوردستان.

ثالثا: التصويت على مشاريع قوانين منها:

1 ـ مقترح قانون " تعديل تنفيذ قانون رعاية الاحداث".

2 ـ مشروع قانون "هيئة منح الثقة بالمؤسسات وبرامج التربية والتعليم العالي في اقليم كوردستان ـ العراق".

3 ـ مشروع قانون "وزارة البلديات والسياحة في اقليم كوردستان ـ العراق".

رابعا: اجراء القراءة الثانية لمقترح قانون" السياحة في اقليم كوردستان ـ العراق.

خامسا: استقالة كل من كاروان عبدالرحمن عبدالله، وسيروان محمد علي من لجنتي العلاقات والجالية الكوردستانية و شؤون البرلمان والشكاوى في برلمان كوردستان ـ العراق.

سادسا: مناقشة تقرير لجنة : الاعمار واستثمار بشأن "أسباب ايقاف مشاريع الطرق والجسور، وعدم اتمام وحدات الاسكان في مواعيدها القانونية المحددة"، بحضور وزير الاعمار والاسكان في اقليم كوردستان.

related

برلمان اقليم كوردستان يخفق بعقد جلسة وسط مقاطعة كتل

Date: 2020-07-26 07:46:57
برلمان اقليم كوردستان يخفق بعقد جلسة وسط مقاطعة كتل

برلمان كوردستان يعقد جلسة بحضور أربعة وزراء لبحث ظاهرة القتل والإنتحار بالإقليم

Date: 2021-05-25 08:02:30
برلمان كوردستان يعقد جلسة بحضور أربعة وزراء لبحث ظاهرة القتل والإنتحار بالإقليم

برلمان اقليم كوردستان يلتئم الثلاثاء للتصويت على قانون يخص الموظفين

Date: 2020-09-27 10:20:30
برلمان اقليم كوردستان يلتئم الثلاثاء للتصويت على قانون يخص الموظفين

برلمان كوردستان يستأنف فصله التشريعي الجديد بتعديل قانون وزارة المالية

Date: 2021-08-31 09:28:45
برلمان كوردستان يستأنف فصله التشريعي الجديد بتعديل قانون وزارة المالية

برلمان كوردستان يلتئم لبحث موضوع الدواء وأسعار الخدمات بالمستشفيات الأهلية

Date: 2022-05-31 10:13:34
برلمان كوردستان يلتئم لبحث موضوع الدواء وأسعار الخدمات بالمستشفيات الأهلية

وفد برلماني كوردستاني إلى بولندا للإطلاع على أوضاع المهاجرين

Date: 2021-11-09 09:43:46
وفد برلماني كوردستاني إلى بولندا للإطلاع على أوضاع المهاجرين

برلمان كوردستان: العمليات التركية تزعزع الاستقرار وتدفع لعودة داعش

Date: 2019-10-09 19:01:55
برلمان كوردستان: العمليات التركية تزعزع الاستقرار وتدفع لعودة داعش

رئيس كتلة الجيل الجديد بعد منعه من الدخول لبرلمان كوردستان يضع شرطاً للاعتذار

Date: 2021-05-18 08:19:09
رئيس كتلة الجيل الجديد بعد منعه من الدخول لبرلمان كوردستان يضع شرطاً للاعتذار