برلمان كوردستان يلتئم الأسبوع المقبل لمناقشة غلاء الأسعار

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد برلمان كوردستان مطلع الأسبوع المقبل جلسة لمناقشة ارتفاع أسعار احتياجات المواطنين اليومية من السلع في الأسواق المحلية للإقليم.

ودعت رئيس البرلمان ريواز فائق ببيان اليوم الجمعة، أعضاء البرلمان إلى حضور الجلسة الاعتيادية المقررة في يوم الأحد 12 من شهر حزيران الجاري لمناقشة (غلاء السوق وارتفاع أسعار الاحتياجات اليومية للمواطنين).

وحددت رئيس البرلمان الجلسة في الساعة العاشرة صباحا.

ومنذ تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار من قبل البنك المركزي العراقي، تلاه غزو روسيا لأوكرانيا شهدت أسعار السلع والمواد الغذائية ارتفاعاً كبيراً أثر بشكل ملحوظ على الطبقة المتوسطة والفقيرة داخل المجتمع في البلاد كافة ومن ضمنها إقليم كوردستان.