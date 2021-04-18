برلمان كوردستان يلتئم الثلاثاء ببرنامج عمل حافل

شفق نيوز/ دعا برلمان كوردستان، يوم الاحد، اعضائه للجلسة الثامنة الاعتيادية من الدورة الربيعية التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل، فيما أعلن عن برنامج عمل الجلسة الذي يتضمن عددا من الموضوعات المختلفة.

وجاء في بيان للبرلمان ورد لوكالة شفق نيوز، انه استنادا إلى أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (١٨) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق تقرر دعوة جميع أعضاء البرلمان للجلسة رقم (8) الاعتيادية، للدورة الربيعية، من السنة الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة لبرلمان كوردستان - العراق، الساعة (١١) من قبل ظهر يوم الثلاثاء 20/4/2021

واكد البرلمان في بيان لاحق ورد لوكالة شفق نيوز، ان برنامج عمل الجلسة الثامنة يتضمن التصويت على مقترح قانون (استيراد وبيع المنتجات النفطية في اقليم كوردستان-العراق) وفقا لاحكام المواد (90، 91، 93، 96، 97) من النظام الداخلي للبرلمان.

كما تضمن البرنامج طرح أفكار عدد من الأعضاء ومنها فكرة البرلمانية كلاويز عبيد عثمان بشأن زيادة الإصابات بمرض السرطان وفكرة البرلمانية شنو اشقي عبدالله بشأن توفير فرص العمل في الاقليم.

واشار البيان الى ان برنامج الجلسة سيتضمن ايضا القراءة الاولى لمقترح قانون (التعديل الاول لقانون تمليك الاراضي المتجاوز عليها في حدود البلديات في اقليم كوردستان العراق رقم 3 لسنة 2019) وفقا لاحكام المادتين 79 و80 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

واضاف البيان ان برنامج العمل يتضمن ايضا القراءة الثانية لمقترح قانوني (يوم الصحافة الكوردية في اقليم كوردستان) ومقترح قانون (ادارة وحماية الاثار والتراث في اقليم كوردستان- العراق).