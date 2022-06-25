برلمان كوردستان يلتئم الاثنين المقبل: قراءة عدة قوانين على رأسها تعديل "النفط والغاز"

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة برلمان كوردستان اليوم السبت ، عن عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل لمناقشة عدد من المسائل من بينها إجراء القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان العراق.

وجاء في بيان لرئاسة البرلمان ورد لوكالة شفق نيوز، انها تدعو أعضاء البرلمان للجلسة رقم ٩ الاعتيادية للدورة الربيعية للسنة الرابعة للدورة الخامسة للبرلمان وذلك في الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المقبل

واوضح البيان انه وفقا لبرنامج عمل الجلسة فإنها تتضمن التصويت على مقترح قانون (السياحة في اقليم كوردستان العراق) والقراءة الاولى لمقترح قانون (نقابة اصحاب المهن الصحية في اقليم كوردستان العراق) و(حماية الحيوانات في اقليم كوردستان العراق) و( حماية حقوق الحيوان في اقليم كوردستان العراق).

كما جاء في البيان أن جلسة الاثنين تتضمن القراءة الثانية لعدد من المقترحات والمشاريع القانونية وهي‌:مقترح قانون (تفعيل القانون الاتحادي للتوقيع الإلكتروني والتعامل الالكتروني المرقم ٧٨ لسنة ٢٠١٢ في اقليم كوردستان العراق)، ومشروع قانون (التعديل الاول لقانون النفط والغاز في اقليم كوردستان العراق)، ومشروع قانون (التعديل الاول لقانون حماية واصلاح البيئة في اقليم كوردستان العراق رقم ٨ لسنة ٢٠٠٨).