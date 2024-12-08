رئيس السن في برلمان كوردستان يدعو لعقد جلسة الثلاثاء المقبل لانتخاب هيئة الرئاسة

شفق نيوز/ دعا محمد سليمان رئيس الجلسة الاولى لبرلمان كوردستان - العراق بدورته السادسة أو ما يُعرف برئيس السن، اليوم الأحد، إلى عقد الجلسة الثانية المخصصة لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

ودعا سليمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أعضاء برلمان كوردستان إلى الحضور يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/10 وتحديدا في الساعة الـ (11:00) صباحاً الى قاعة البرلمان لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.

وكان برلمان إقليم كوردستان بدورته السادسة قد عقد مطلع شهر كانون الاول/ديسمبر الجاري، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأول في دورته الجديدة، بحضور مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين.

وفتح البرلمان باب الترشيح لرئاسة البرلمان، إلا أنه قرر ابقائها مفتوحة بسبب الإخلال بالنصاب القانوني لها بانسحاب عدد من الأعضاء.

وقدّم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرشحين اثنين لهيئة رئاسة البرلمان وهما، فالا فريد، وهلگورد شيخ نجيب، كما قدّم الاتحاد الوطني الكوردستاني مرشحين أيضاً، شالاو كوسرت رسول، وميران محمد، أما عن كتلة الجيل الجديد فالمرشح هو كردوان جمال.