برلمان كوردستان يقاضي فنانين اثنين بسبب اغنية "مسيئة" له

شفق نيوز/ اعلن برلمان كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل شكوى ضد فنانين كورديين بسبب بثهما اغنية اعتبرها "مسيئة" له.

وجاء في بيان لمدير اعلام البرلمان سامان احمد بكر، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "القسم القانوني في ديوان برلمان أقام، اليوم الخميس، شكوى قانونية ضد الفنان هلكور قها والفنانة شيرين محمد".

واشار الى ان "الفنانين قاما قبل مدة ببث اغنية مصورة في صفحة التواصل الاجتماعي سخرا فيه من البرلمان".

وحذر البيان جميع الجهات ان اي "استخفاف او اظهار عدم الاحترام تجاه البرلمان سيواجه بالاجراءات القانونية، مضيفا ان الاشخاص الذين يظهرون عدم الاحترام تجاه البرلمان سيواجهون بالقانون".