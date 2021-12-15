برلمان كوردستان يفصح عن السبب الرئيسي وراء تأخر توزيع الرواتب

شفق نيوز/ عزا عضو برلمان كوردستان عن حركة التغيير علي حمه صالح يوم الأربعاء السبب الرئيسي وراء بطء توزيع الرواتب على العاملين في القطاع العام إلى عدم تسليم الإيرادات المالية الداخلية للمحافظات الثلاث (أربيل، السليمانية، دهوك) إلى حكومة الإقليم.

وأوضح حمه صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه "لغاية الآن لم تسلم المحافظات الثلاث إيرادات الشهر الماضي إلى حكومة الإقليم، وهذا أحد الأسباب وراء التأخير في توزيع الرواتب".

وطالب عضو البرلمان حكومة الإقليم باسترداد الإيرادات، وإيداعها في الخزينة العامة، مؤكدا أنه لو جُعت الإيرادات المالية الداخلية لتم توزيع الرواتب في الموعد المحدد.

وشرعت وزارة المالية والاقتصاد بتاريخ 25 من شهر تشرين الثاني بتوزيع الرواتب على موظفي الإقليم إلا أن العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لم تتسلم الرواتب.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد عزت نهاية الشهر الماضي سبب بطء عملية توزيع الرواتب إلى لعدم جميع الإيرادات الداخلية وفق ما تقتضيه الضرورة.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد قرر في شهر حزيران الماضي صرف 200 مليار دينار كسلفة مخصصة لدفع رواتب موظفي الاقليم الشهرية.

ويؤكد مسؤولون حكوميون في كوردستان انه من دون هذا التمويل الشهري الذي ترسله بغداد الى الاقليم فإنه من الصعوبة بمكان صرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين كاملة ومن دون استقطاع.

وتوفر حكومة الإقليم باقي المبالغ لصرف الرواتب من الإيرادات المالية الداخلية في كوردستان.