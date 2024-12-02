برلمان كوردستان يفشل باستئناف جلسته ويبقيها مفتوحة

شفق نيوز/ قرر برلمان إقليم كوردستان إبقاء جلسته الأولى إلى وقت غير معلوم، يوم الاثنين، بعد فشله في إعادة انعقادها لانتخاب هيئة الرئاسة بسبب اختلال النصاب القانوني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن برلمان كوردستان لم يتمكن من استئناف جلسته الأولى بعد أن اضطر إلى تأجيلها ومنح البرلمانيين استراحة لحين التحاق باقي البرلمانيين واكتمال النصاب القانوني، إلا أن هذا لم يتحقق وبقيت الجلسة مفتوحة لحين حسم منصب رئيس البرلمان.

وأشار مراسلنا إلى أن البرلمانيين بدأوا بمغادرة مبنى البرلمان بعد أن تأخر استئناف الجلسة.

وأضاف أن الجلسة تضمنت أداء اليمين الدستورية من قبل البرلمانيين حيث حظر أكثر من 60 برلمانياً في القاعة، إضافة إلى فتح باب الترشيح للهيئة الرئاسية من قبل رئيس السن وتقديم عدة كتل مرشحيها لهذه المناصب الثلاثة.

وعقد برلمان إقليم كوردستان اليوم الاثنين، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأول في دورته الجديدة، بحضور مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين.

وفتح البرلمان باب الترشيح لرئاسة البرلمان، إلا أنه رفع الجلسة بشكل مؤقت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البرلمان عقد اليوم جلسته الأولى وفتح الترشيح لهيئة رئاسة البرلمان، غير أنه بسبب عدم حضور العديد من النواب للجلسة تعذر اكتمال النصاب القانوني، ما دعا إلى رفع الجلسة بشكل مؤقت.

وأشار مراسلنا إلى أنه في حال اكتمال النصاب سيعاد عقد الجلسة مجدداً لانتخاب هيئة الرئاسة، مبيناً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدّم مرشحين وهما، فالا فريد، وهلگورد شيخ نجيب، كما قدّم الاتحاد الوطني الكوردستاني مرشحين أيضاً، شالاو كوسرت رسول، وميران محمد، أما عن كتلة الجيل الجديد فالمرشح هو كردوان جمال.