برلمان كوردستان يفتح باب الترشيح لرئاسته ويرفع الجلسة مؤقتاً

شفق نيوز/ فتح برلمان إقليم كوردستان، يوم الاثنين، باب الترشيح لرئاسة البرلمان، إلا أنه رفع الجلسة بشكل مؤقت لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البرلمان عقد اليوم جلسته الأولى وفتح الترشيح لهيئة رئاسة البرلمان، غير أنه بسبب عدم حضور العديد من النواب للجلسة تعذر اكتمال النصاب القانوني، ما دعا إلى رفع الجلسة بشكل مؤقت.

وأشار مراسلنا إلى أنه في حال اكتمال النصاب سيعاد عقد الجلسة مجدداً لانتخاب هيئة الرئاسة، مبيناً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدّم مرشحين وهما، فالا فريد، وهلگورد شيخ نجيب، كما قدّم الاتحاد الوطني الكوردستاني مرشحين أيضاً، شالاو كوسرت رسول، وميران محمد، أما عن كتلة الجيل الجديد فالمرشح هو كردوان جمال.

وعقد برلمان إقليم كوردستان اليوم الاثنين، جلسته الأولى من فصله التشريعي الأول في دورته الجديدة، بحضور مسؤولين سياسيين ودبلوماسيين.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، دعوة رئيس ديوان البرلمان أكبر الأعضاء الحاضرين سناً لأداء اليمين القانونية وإدارة الجلسة، يعقبها دعوة رئيس السن للمرشحين الفائزين بمقاعد برلمانية لأداء اليمين.