برلمان كوردستان يفتتح فصله التشريعي الجديد الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة برلمان اقليم كوردستان، يوم الاحد، ان الفصل التشريعي الجديد له سيبدأ بعد غد الثلاثاء لقراءة والمصادقة على عدد من القوانين المدرجة ضمن جدول أعماله.

وذكرت رئاسة البرلمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، رئيسة البرلمان ريواز فائق ستفتتح الجلسة الأولى بكلمة لها، ثم كلمات لرؤساء الكتل البرلمانية بمناسبة بدء الفصل التشريعي الجديد وثم المصادقة على مجموعة من القوانين.

وبينت ان جدول اعمال الجلسة يتضمن تعديل بعض فقرات النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، وقانون حيازة الاسلحة في الاقليم، وقانون حماية الأرشيف في الإقليم، والتعديل الثاني على قانون وزارة الكهرباء في حكومة الإقليم.

واشارت الى ان الجدول تضمن أيضا تقديم القراءة الثانية لمشروع قانون ادارة وحماية المياه في اقليم كوردستان.