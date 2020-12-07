برلمان كوردستان يعلن إرسال وفد إلى بغداد لبحث ملف الميزانية

شفق نيوز/ أعلن هيمن هورامي نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان، الإثنين، عن توجه وفد برلماني إلى العاصمة بغداد لمناقشة حصة إقليم كوردستان في الموازنة العراقية.

وقال هورامي في حديث للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن الزيارة مقررة الأسبوع المقبل، والوفد سيضم جميع المكونات للاجتماع مع مجلس النواب العراقي.

وبين أن الزيارة هي دعم لجهود الوفد الحكومي الكوردي الذي زار بغداد بهذا الخصوص.

وأكد هورامي في الوقت نفسه "هناك ازمة عميقة في داخل البيت الشيعي ومن المتوقع أن تتسبب بمشاكل لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كما أن تلك الأزمة قد تسبب بعرقلة مشروع الموازنة الاتحادية".

واستدرك هورامي، "مع هذا لا طريق أمامنا سوى الحوار مع الأطراف في بغداد للوصول الى اتفاق بشأن قانون الموازنة".

وعن جلسات برلمان كوردستان قال هورامي، "ننتظر الوصول الى نتائج اجتماعات الحكومة العراقية بخصوص الميزانية وكيفية تعاملها مع توجهات الوفد الفني الكوردي الذي زار بغداد مؤخرا وبعدها سيعقد برلمان كوردستان جلسة واعتقد انها ستكون ايضا بعد زيارة الوفد البرلماني لبغداد".