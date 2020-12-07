سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

برلمان كوردستان يعلن إرسال وفد إلى بغداد لبحث ملف الميزانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-07T07:09:28+0000
برلمان كوردستان يعلن إرسال وفد إلى بغداد لبحث ملف الميزانية

شفق نيوز/ أعلن هيمن هورامي نائب رئيس برلمان إقليم كوردستان، الإثنين، عن توجه وفد برلماني إلى العاصمة بغداد لمناقشة حصة إقليم كوردستان في الموازنة العراقية.

وقال هورامي في حديث للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن الزيارة مقررة الأسبوع المقبل، والوفد سيضم جميع المكونات للاجتماع مع مجلس النواب العراقي.

وبين أن الزيارة هي دعم لجهود الوفد الحكومي الكوردي الذي زار بغداد بهذا الخصوص.

وأكد هورامي في الوقت نفسه "هناك ازمة عميقة في داخل البيت الشيعي ومن المتوقع أن تتسبب بمشاكل لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كما أن تلك الأزمة قد تسبب بعرقلة مشروع الموازنة الاتحادية".

واستدرك هورامي، "مع هذا لا طريق أمامنا سوى الحوار مع الأطراف في بغداد للوصول الى اتفاق بشأن قانون الموازنة".

وعن جلسات برلمان كوردستان قال هورامي، "ننتظر الوصول الى نتائج اجتماعات الحكومة العراقية بخصوص الميزانية وكيفية تعاملها مع توجهات الوفد الفني الكوردي الذي زار بغداد مؤخرا وبعدها سيعقد برلمان كوردستان جلسة واعتقد انها ستكون ايضا بعد زيارة الوفد البرلماني لبغداد".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، ان موازنة 2021 قد تصل الى البرلمان في نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل، عازية سبب تأخيرها إلى التغيرات السريعة في أسعار النفط العالمية التي وصلت الى 49 دولارا للبرميل الواحد والتي دعت الى اعادة النظر في سعر النفط المخطط للموازنة كونه يؤثر في الإيرادات والعجز وكيفية التصرف بالإنفاق العام.

related

مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

Date: 2019-09-08 11:50:33
مسرور بارزاني يبحث مع رؤساء الكتل الكوردية بالبرلمان العراقي عدة ملفات

وفد من برلمان كوردستان يزور بغداد لتقديم توضحيات

Date: 2019-09-25 20:37:54
وفد من برلمان كوردستان يزور بغداد لتقديم توضحيات

وزير الخارجية اليوناني يزور كوردستان على رأس وفد اقتصادي

Date: 2019-09-30 21:27:06
وزير الخارجية اليوناني يزور كوردستان على رأس وفد اقتصادي

برلمان كوردستان يرد على الكعبي: يجب دعم اتفاق بغداد - أربيل لا محاربته

Date: 2020-08-18 16:42:21
برلمان كوردستان يرد على الكعبي: يجب دعم اتفاق بغداد - أربيل لا محاربته

نشر تفاصيل قانون الاصلاح في اقليم كوردستان

Date: 2019-12-12 19:02:00
نشر تفاصيل قانون الاصلاح في اقليم كوردستان

صالح وحسين يصلان مجلس وزراء الاقليم ويجتمعان مع بارزاني وطالباني

Date: 2019-09-18 09:09:58
صالح وحسين يصلان مجلس وزراء الاقليم ويجتمعان مع بارزاني وطالباني

مسرور بارزاني يعلق على قطع بغداد لرواتب اقليم كوردستان

Date: 2020-04-27 16:17:54
مسرور بارزاني يعلق على قطع بغداد لرواتب اقليم كوردستان

أربيل: بغداد لم ترسل الأموال.. واقترضنا 205 ملايين دولار لصرف الرواتب

Date: 2020-12-02 13:42:56
أربيل: بغداد لم ترسل الأموال.. واقترضنا 205 ملايين دولار لصرف الرواتب