برلمان كوردستان يعلن جاهزيته لعقد أولى جلساته الاثنين المقبل

شفق نيوز/ أعلن برلمان إقليم كوردستان، جاهزيته لعقد أولى جلساته يوم الاثنين المقبل بعد المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية التي أقيمت في 20 تشرين الأول 2024.

وقال مدير اعلام البرلمان سامان أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "البرلمان سينشر جدول أعمال جلسته الاولى يوم السبت المقبل".

واضاف ان "جدول الجلسة الاولى يجب ان ينشر قبل 48 ساعة من بدء الجلسة"، مشيرا الى "جاهزية البرلمان لعقد الجلسة يوم الاثنين المقبل".

في السياق، ‏نشر برلمان اقليم كوردستان التقويم السنوي الخاص به لعام 2025.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن التقويم يتضمن نشاطات البرلمان في السنة الجديدة والعطل والجلسات اضافة الى الفصول التشريعية الأربعة.

وذكر اعلام برلمان كوردستان ان نشر هذا التقويم يأتي ضمن تحضيرات بدء الدورة السادسة.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اصدر يوم امس الثلاثاء مرسوما اقليميا دعا فيه اعضاء البرلمان الى عقد الجلسة الاولى في الثاني من كانون الاول المقبل.

وصادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات في العراق، يوم الأحد الماضي 24 / 11 / 2024، على النتائج النهائية لانتخابات برلمان اقليم كوردستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كوردستان دلشاد شهاب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن رئاسة إقليم كوردستان، تلقت اليوم الأحد، بكتاب رسمي قرار المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وحول الإجراءات التي تعقب المصادقة، أوضح شهاب أنه "بحسب قانون رئاسة إقليم كوردستان فان رئيس الاقليم سيدعو الى عقد جلسة البرلمان الأولى في اقرب وقت".