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برلمان كوردستان يعلن برنامج جلسة الخميس: تفعيل القانون الرسمي للطابع العراقي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-06T20:19:28+0000
برلمان كوردستان يعلن برنامج جلسة الخميس: تفعيل القانون الرسمي للطابع العراقي

شفق نيوز/ اعلن برلمان كوردستان، يوم الثلاثاء، عن برنامج عمله للجلسة المقبلة المقرر انعقادها الخميس المقبل ، مؤكدا انه يضم عددا من مشاريع القوانين المهمة ومن ضمنها تفعيل قانون الطابع الرسمي العراقي.

وجاء في بيان للبرلمان ورد لوكالة شفق نيوز، ان من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان جلسته الثامنة عشر للدورة الربيعية يوم الخميس المقبل، لافتا ان الجلسه تضم عددا من المسائل. 

واوضح البيان ان البرلمان سيتحاور حول المقترحات ومشروع قانون (التعديل الاول حقوق وامتيازات ذوي الاحتياجات الخاصة الخاص المرقم 22 لسنة 2011 في اقليم كوردستان العراق.

واشار البيان الى ان البرلمان سيناقش مشروع قانون (تفعيل القانون الرسمي للطابع العراقي المرقم 71 لسنة 2012 في اقليم كوردستان العراق.

وتابع البيان ان البرلمان سيناقش ايضا مشروع قانون (تفعيل وتعديل قانون الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 المعدل".

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