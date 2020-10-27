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برلمان كوردستان يعلن انتفاء الحاجة لمساءلة حكومة الاقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-27T11:56:49+0000
برلمان كوردستان يعلن انتفاء الحاجة لمساءلة حكومة الاقليم

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة برلمان اقليم كوردستان ريواز فائق يوم الثلاثاء إنتفاء الحاجة لمساءلة حكومة اقليم كوردستان بعد حضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني والإجبالة على الاسئلة التي وجهت إليه تحت قبة البرلمان.

وقالت فائق في كلمة لها اثناء افتتاح جلسة اليوم، إن "رئيس الحكومة ونائبه، ووزير المالية حضروا الجلسة وقاموا بالإجابة على جميع استفسارات واسئلة النواب ولهذا لاحاجة لتقديم مذكرات لمساءلة رئيس الحكومة مرة اخرى لانه اذا طلبنا ذلك فان الحكومة ستجيب بانهم قاموا بالردِّ على جميع اسئلة النواب".

عن تقديم طلب لإستجواب الحكومة قالت رئيسة البرلمان: يجب تقديم شيء جديد وبخلافه لن تكون هناك مطالبة.

وكان اعضاء في برلمان الإقليم بلغ عددهم 23 نائبا طلبوا عقد جلسة لاستجواب رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، ووزير المالية آوات شيخ جناب على قضية قطع نسبة من رواتب موظفي القطاع العام.

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