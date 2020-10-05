بارزاني امام برلمان كوردستان: نتابع الضرائب ونحقق في التهريب

شفق نيوز/ عقد برلمان كوردستان، يوم الاثنين، جلسته بحضور رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

ووصل رئيس حكومة اقليم كوردستان الى مبنى برلمان الاقليم وحضر الجلسة التي بدأت عند الساعة العاشرة صباحاً، بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزير المالية اوات شيخ جناب.

وقال بارزاني في كلمته امام البرلمان، وتابعتها وكالة شفق نيوز، ، إنه "في مجال الاصلاح، وكما تعلمون ان الاصلاح احد مهام حكومتنا وهي عملية مستمرة؛ والاصلاح على قسمين مالي واداري"، مردفاً "سنقوم بالاصلاح في مجال الضرائب وسنتخذ كآفة الاجراءات لعدم التهرب من الضرائب، وايضا فرض الضرائب على شركات الاتصالات والمشاريع الاستثمارية".

واضاف بارزاني، "فيما يخص الجمارك والمعابر الحدودية، فان احدى مشاكل المعابر التهريب، وبهذا الصدد اتخذنا قرارا باعادة النظر في القرارات المتعلقة بالجمارك"، مبينا انه "وكمرحلة اولى قمنا باعادة النظر في المستحقات المالية للخدمات التي تقدم في المجمعات السكنية وقمنا بخفض الاسعار لتكون في قدرة الجميع".

وتابع"‏لحد الان قامت هيئة الاستثمار بالغاء 30 مشروعا من الذين حصلوا على قطع اراضي ولم يبدأوا بها وشكلنا لجنة للتحقيق ووقف التهريب"، منوها على انه"خلال عام 2019 كانت نسبة 47‎%‎ من واردات النفط للشركات العاملة في هذا القطاع، كما قمنا بخفض 15‎%‎ على سلف الزواج والعقارات".