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برلمان كوردستان يعقد جلسته الثلاثاء المقبل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-25T12:45:06+0000
برلمان كوردستان يعقد جلسته الثلاثاء المقبل

شفق نيوز/ قرر برلمان كوردستان، عقد جلسته الثلاثاء المقبل، لمناقشة ورقة عمل رئيس حكومة الاقليم وزير المالية.

وجاء في وثيقة صادرة عن رئاسة البرلمان وتنشرها وكالة شفق نيوز، إنها قررت عقد جلسة للبرلمان يوم الثلاثاء القادم، (27 تشرين الاول 2020)، مبينة أن أحد فقرات برنامج الجلسة مناقشة اجوبة رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزير المالية بحسب النظام الداخلي والدعوة المقدمة من العدد القانوني للبرلمان.

كما تتضمن الجلسة أيضا، القراءة الاولى للقانون المقدم عن حماية شبكة المياه، فضلاً عن وضع النائب عمر عبد الله فتاح في اللجنة المالية بحسب النظام الداخلي للبرلمان.

وقدم رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، في (5 تشرين الاول 2020)، تقريراً عن عمل حكومته لبرلمان الاقليم خلال عام.

 


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