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برلمان كوردستان يعقد جلسة لمناقشة عدة قوانين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-07T07:58:44+0000
برلمان كوردستان يعقد جلسة لمناقشة عدة قوانين

شفق نيوز/ يعقد برلمان كوردستان يوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية رقم 3 للدورة الخريفية من السنة الثالثة للدورة البرلمانية الخامسة لمناقشة قوانين وقضايا تخص الأعضاء.

وبحسب برنامج عمل الجلسة، ستتضمن:

أولا: تعيين وقبول استقالة عدد من أعضاء اللجان البرلمانية الدائمة لبرلمان كوردستان، وفقا لأحكام المادتين (28، 34) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.:

ثانياً: التصويت على مقترح قانون، و3 مشاريع قوانين، وفقا لأحكام المواد (90، 91، 93، 96، 97) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان:

1- مقترح قانون (التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة في اقليم كوردستان - العراق، رقم 3 لسنة 2011).

2- مشروع قانون (الأنواط والأوسمة في إقليم كوردستان - العراق).

3- مشروع قانون (التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية، رقم 14، لسنة 1993 في إقليم كوردستان - العراق).

5- مشروع قانون (التعديل الاول لقانون وزارة التجارة والصناعة، رقم 10، لسنة 2010 في إقليم كوردستان - العراق).

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