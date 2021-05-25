برلمان كوردستان يعقد جلسة بحضور أربعة وزراء لبحث ظاهرة القتل والإنتحار بالإقليم

شفق نيوز/ عقد برلمان كوردستان اليوم الثلاثاء جلسة للتباحث حول جرائم القتل والانتحار إضافة إلى مواضيع أُخرى بحضور أربعة وزراء.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة البرلمان فإن جدول أعمال الجلسة تتألف من ثلاث فقرات الأولى: مناقشة فكرة للبرلماني عبد الستار مجيد بضرورة إيجاد فرص العمل بتفعيل المعامل.

الفقرة الثانية التباحث حول ظاهرة القتل عامة وقتل النساء، والانتحار بحضور الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان.

الفقرة الثالثة: القراءة الثانية لمقترح التعديل الأول للقانون رقم 3 لسنة 2019 الخاص بتمليك الأراضي ضمن حدود البلديات والمتجاوز عليها".