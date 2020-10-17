برلمان كوردستان يطالب بغداد بالتحقيق في حرق مقر "البارتي" والعلم الكوردي

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-17T13:15:02+0000

شفق نيوز/ طالب برلمان إقليم كوردستان، يوم الخميس، السلطات العراقية في بغداد بإجراء تحقيق

في حادث الاعتداء على مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحرق العلم الكوردي في بغداد.

وقال البرلمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ندين بشدة هذا الاعتداء وحرق علم كوردستان الذي هو رمز لشعب كردستان وفي ظله قدم شعبنا تضحيات بالدماء من اجل الوصول الى الحرية والديمقراطية".

واضاف "نطلب من حكومة وبرلمان العراق اجراء تحقيق بهذه الاعمال غير القانونية والبعيدة عن الاعراف السياسية وضد التعايش السلمي ومعاقبة منفيذها".

وتابع "ايا كان حجة الاعتداء فان هناك طرقا مدنية واعلامية وسياسية وبرلمانية للرد عليها".

ودعا برلمان كردستان الحكومة الاتحادية الى "عدم فسح المجال امام هذه القوات المتطرفة في الاضرار بالتعايش السلمي واسس الدستور والتعدد القوي والديني والمذهبي في العراق".

وكان العشرات من أنصار الحشد الشعبي قد اقتحموا الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني الواقع في حي الكرادة وسط بغداد وأضرموا النيران فيه احتجاجا على تصريحات زيباري.

وجاء الحادث بعد دعوات متكررة لحسابات على منصات التواصل الاجتماعي محسوبة على فصائل في الحشد مقربة من إيران، بينها "ربع الله" و"صابرين نيوز" للاحتجاج أمام مقر الحزب في بغداد.

وكان زيباري دعا الحكومة العراقية خلال مقابلة تلفزيونية، إلى تنظيف المنطقة الخضراء من فصائل "ميليشياوية حشدية"، بسبب تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية.

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