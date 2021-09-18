برلمان كوردستان يطالب بزيادة المراقبين الدوليين في "المتنازع عليها"

شفق نيوز/ طالب نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي خلال لقائه، يوم السبت، رئيسة فريق الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية المقبلة، بتوسيع عدد المراقبين في المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وجاء في بيان لرئاسة برلمان كوردستان ان هيمن هورامي شدد على ضرورة اجراء انتخابات شاملة وحرة وشفافة وبعيدة عن اي نوع من التزوير.

وطالب، جميع المراقبين الدوليين، بزيادة فرق مراقبة اوسع في جميع العراق قبل الانتخابات واثنائها وبعدها وخصوصا في المناطق المتنازع عليها ومراقبة الانتخابات بدقة وعيون مفتوحة.

واوضح هورامي انه يتوجب توفير اجواء هادئة للنازحين واللاجئين الذين لايستطيعون الادلاء باصواتهم في مناطقهم بسبب المخاوف من داعش وخصوصا في مناطق كركوك وسهل نينوى وسنجار، وكذلك ضمان تصويت حر لجميع الناخبين.

يذكر انه تمت زيادة فرق المراقبة الاجانب في العراق ويأمل قسم من الاحزاب والمرشحين والكيانات السياسية منع التزوير من خلال المراقبة الدولية للانتخابات العراقية المبكرة التي من المقرر ان تجرى في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل.