برلمان كوردستان يصدر "جردة حساب" لأعماله في عام 2021

شفق نيوز/ كشف برلمان إقليم كوردستان يوم الاثنين، عن مجمل نشاطه وأعماله للعام الماضي 2021، مشيرا إلى أنه عقد 32 جلسة صادق فيها على 20 قانونا.

وذكر البرلمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "استنادا إلى أحكام الفقرة (8) من المادة (18)، من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان - العراق، قررت هيئة رئاسة برلمان كوردستان في بيان لها اعلان انجاز نشاطاتها خلال الفصلين التشريعيين لعام 2021".

وأضاف البيان؛ أن "برلمان كوردستان عقد 32 جلسة برلمانية خلال عام 2021، وقام بالمصادقة على 20 قانون منها 12 مشروع قانون و 8 مقترحات قانونية والمصادقة على 11 قرار برلماني وإصدار 8 من المراسيم الرئاسية، وعرض 12 موضوعاً عن القضايا المعنية بالشؤون العامة وتمت المناقشة عليها وارسال 4 توصيات الى حكومة الإقليم".

واشار إلى أن "برلمان كوردستان عقد 33 جلسة برلمانية خاصة باستجواب واستضافة وزارء حكومة الاقليم ـ وحضور السادة وزراء حكومة الاقليم في 39 اجتماعاً للجان البرلمانية لمناقشة القضايا العامة، وايضا حضور رؤساء الهيئات والمدراء العامين في حكومة الاقليم في اللجان البرلمانية خلال 117 اجتماعاً، وتم عقد 380 اجتماعاً للّجان البرلمانية حيث قامت اللجنة القانونية بعقد 66 اجتماعاً وكانت من بين اكثر اللجان نشاطاً".

وبين أنه "خلال 3/1/2021 الى 22/12/2021 قام البرلمان بإصدار 2796 كتابا رسميا حيث تم توجيه 714 كتابا رسميا الى مجلس الوزراء وتم الرد على 624 من الكتب الموجهة إليهم، فيما لم يتم الرد على 90 كتاب رسمي، كما وجه برلمان كوردستان 3109 كتاباً رسمياً الى الحكومة وتم الرد على 2610 من الكتابات الموجهة إليهم ولم يتم الرد على 499 كتاب".

ولفت إلى أن "برلمان كوردستان وجه خمسة كتابات رسمية الى رئاسة اقليم كوردستان، وثلاثة كتب الى مجلس القضاء، و21 كتاباً رسمياً الى الرقابة المالية،6 كتب رسمية الى هيئة النزاهة، و3 إلى هيئة حقوق الإنسان، و اثنين الى المفوضية العليا للانتخابات، وكتاباً الى رئاسة الادعاء العام وكتاب الى مجلس النفط والغاز في الاقليم، وكتاباً الى نقابة الاطباء، وكتاباً الى نقابة الصيادلة، وكتاب رسمي الى نقابة المحامين وكتاب رسمي الى منظمة المجتمع المدني".

واضاف البيان ان "242 كتابا رسميا تم توجيهه إلی المكاتب البرلمانية، و151 كتاباً رسمياً إلی الكتل البرلمانية، وتمت مراسلة 3679 كتابا رسميا لبرلمان كوردستان وكان 3212 كتاباً رسمياً داخل المؤسسة البرلمانية و 762 كتاباً رسمياً خارج المؤسسة البرلمانية".