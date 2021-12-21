برلمان كوردستان يصادق على قانون يوفر 5000 فرصة عمل لخريجي هذه الدراسة

شفق نيوز/ صوّت برلمان كوردستان في جلسة عقده اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الإشراف على المشاريع الزراعية في إقليم كوردستان – العراق والذي سيوفر آلاف فرص العمل ضمن القطاع الخاص.

وقال رئيس لجنة الزراعة في برلمان كوردستان عبد الستار مجيد في مؤتمر صحفي، إنه ليوم تاريخي بالنسبة لخريجي الدراسات الزراعية، مردفا بالقول إن مشروع القانون لأول مرة وخلال الدورة البرلمانية الحالية يحظى بالإجماع خلال التصويت عليه.

كما أشار إلى أن هذا القانون سيوفر قرابة 5000 فرصة عمل لأولئك الخريجين، مبينا أن هناك نفس العدد من المشاريع الزراعية في الإقليم ضمن القطاع الخاص بلا إشراف.