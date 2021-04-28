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برلمان كوردستان يصادق على قانون إدارة وحماية الآثار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-28T11:40:50+0000
برلمان كوردستان يصادق على قانون إدارة وحماية الآثار

شفق نيوز/ صادق برلمان إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، على قانون إدارة وحماية الآثار في الإقليم.

وقال رئيس لجنة البلدية والتراث في البرلمان لقمان وردي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بعد اعداد مقترحات قوانين الماء وبعدها الاثار، وبعد مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء برلمان كردستان تمت المصادقة بـ74 صوتا على قانون إدارة وحماية الاثار".

واكد وردي على "أهمية هذا القانون"، مشيرا الى أنه "سيعطي مساحة واسعة للجهات ذات العلاقة في كيفية التعامل مع الاثار لان كوردستان لديه العديد من المناطق الاثرية".

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