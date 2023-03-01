برلمان كوردستان يصادق على قانون العمل ومسرور بارزاني يوضح امتيازاته

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، مصادقة برلمان إقليم كوردستان على مشروع قانون العمل في الإقليم.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أشكر برلمان إقليم كوردستان بمناسبة مصادقته اليوم بالإجماع على (مشروع قانون العمل في إقليم كوردستان)، وأودُّ كذلك أن أشكر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكل الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان على إعداد مشروع هذا القانون المهم، وإحالته إلى برلمان كوردستان لإقراره".

وهنئ بارزاني عمّال كوردستان بمناسبة التصديق على هذا القانون الذي سيؤدي دوراً مهماً في حماية حقوقهم عامة، والنساء العاملات على وجه الخصوص، فضلاً عن إنهاء كل أشكال العمل القسري (السخرة)، والحدّ من التعسف بحق العمال، والقضاء على عمالة الأطفال.

واشار رئيس حكومة اقليم كوردستان الى ان "هذا القانون سيحفظ جميع حقوق العمّال من الناحية الصحية والسلامة المهنية والحقوق القانونية، كما سيسهم في مساعدة أصحاب العمل لإيجاد العمّال الملائمين، وإعادة تنظيم ظروف العمل والعلاقات بين العمّال وأصحاب العمل، وذلك على أساس صحي وعادل".

وأكد ان "حماية حقوق عمّال كوردستان والحفاظ عليها، ولا سيّما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، تعدّ جزءاً مهماً من برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، من أجل صون حقوقهم القانونية، وضمان مستقبل عمّال كوردستان كافة".

وجدد رئيس حكومة اقليم كوردستان، "التزامه بالمضي قدماً في حماية حقوق العمّال، وكذلك العمل على الارتقاء بأوضاعهم المعيشية".