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برلمان كوردستان يصادق على قانون الشركات الأمنية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-01T09:50:34+0000
برلمان كوردستان يصادق على قانون الشركات الأمنية

شفق نيوز/ صادق برلمان كوردستان يوم الأربعاء على مشروع قانون الشركات الأمنية بعد أن تمت قرأته القراءة الثانية بحضور وزير داخلية الاقليم ريبر أحمد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن القانون تمت المصادقة عليه بالأغلبية وبما مجموعه 70 صوتا من بين 111 عضوا في البرلمان خلال الجلسة التي انعقدت اليوم.

ويُعد هذا القانون من المشاريع القوانين المهمة لتنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال، ويوفر مزيدا من فرص العمل في الإقليم.

ومن أبرز المواد التي ينص عليها القانون حظر عمل قوات البيشمركة، وعناصر الأجهزة الامنية كافة بالشركات الأمنية.

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