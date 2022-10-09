برلمان كوردستان يصادق على تمديد عمره التشريعي وسط مقاطعة وفوضى واستقالة عضو

شفق نيوز/ صادق برلمان كوردستان في جلسة عقدها صباح اليوم الأحد على تمديد عمره التشريعي لأكثر من عام بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات في الإقليم بموعدها المحدد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن البرلمان افتتح جلسة اليوم بالقراءة الثانية لفقرات مقترح مشروع قانون تمديد العمر التشريعي للدورة الخامسة وسط مقاطعة كتلتي الإتحاد الإسلامي الكوردستاني والجماعة الإسلامية والبرلمانيين المستقلين.

وأضاف أن 80 برلمانيا من أصل 111 صوتوا بالموافقة على مشروع القانون وتمت مصادقته من قبل هيئة رئاسة البرلمان بعد حصوله على الأغلبية.

وحضر نواب كتلة حراك الجيل الجديد برئاسة رجل الأعمال والسياسي شاسوار عبد الواحد إلا أنهم أحدثوا فوضى تحت قبة البرلمان بالصراخ والضرب على المنضدات لإبداء اعتراضهم والحيلولة دون المضي بالمصادقة على تمديد عمر الدورة التشريعية الخامسة لبرلمان كوردستان.

وقدمت البرلمانية عن كتلة حركة التغيير شايان كاكه صالح العسكري، استقالتها احتجاجا على تمديد العمر التشريعي للدورة الحالية لبرلمان كوردستان.

وقالت العسكري في مؤتمر صحفي عقدته أمام مبنى البرلمان، إن "هناك خللا في مقترح القانون، وما كان ينبغي المضي في التصويت عليه و تمديد عمر البرلمان، وتأجيل إجراء الانتخابات"، مضيفة أنه "يتعين ألا نُجّذر لثقافة تمديد عمر البرلمان".