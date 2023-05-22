برلمان كوردستان يستأنف جلسته ويصوت على تفعيل مفوضية الانتخابات

شفق نيوز/ استأنف برلمان اقليم كوردستان، يوم الاثنين، جلسته بعد أن رفعها بسبب "عراك بالايدي بين نواب"، وصوت على تفعيل مفوضية الانتخابات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن برلمان اقليم كوردستان صوت على تفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات، موضحا أن البرلمان صادق على القرار بعد تصويت 58 نائبا عليه .

وجاء هذا القرار رغم حدوث عراك بالأيدي وتوترات حدثت أثناء جلسة البرلمان.

وأمس الأحد، أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تقديم طلب إلى رئاسة برلمان كوردستان يتضمن إضافة فقرتين على جدول أعمال جلسة اليوم أحداهما يتضمن تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، والثانية تعديل قانون الانتخابات، كاشفة في الوقت ذاته عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذين الموضوعين مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.