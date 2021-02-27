برلمان كوردستان يستأنف جلساته مطلع آذار وعضو جديد يؤدي اليمين القانونية خلفا لمحافظ أربيل

شفق نيوز/ دعت رئاسة برلمان كوردستان يوم السبت أعضاءها من الكتل كافة إلى حضور الجلسة الاعتيادية الأولى لفصل الربيع التشريعي الثالث للدورة الانتخابية الخامسة المقرر عقدها في الأول من شهر آذار المقبل.

ووفقا لجدول أعمال الجلسة فإن الفقرة الأولى منه تتضمن أداء هلكوت أنور خليفة اليمين القانونية خلفاً لمحافظ أربيل رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني السابق في البرلمان أوميد خوشناو.

وخليفة كان مرشح الانتخابات البرلمانية للدورة التشريعية الخامسة في إقليم كوردستان وكان يحمل الرقم الترشيحي 52 ضمن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.