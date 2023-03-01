برلمان كوردستان يستهل دورته الربيعية بالتصويت على استقالة 7 نواب

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة برلمان اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عقد جلسة أولى للبرلمان في دورته الربيعية لمناقشة مواضيع عدة أبرزها التصويت على استقالة 7 نواب.

وذكرت رئاسة البرلمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " الجلسة سيتم عقدها في الساعة 11 صباح اليوم الأربعاء لمناقشة خمسة مواضيع".

واضاف البيان انه "سيتم خلال الجلسة التصويت على طلب عدد من أعضاء البرلمان الاستقالة"، مبينا أن "سبعة أعضاء من البرلمان قدموا استقالاتهم".

وبينت رئاسة البرلمان في بيانها ان "الجلسة ستتضمن ايضا القراءة الاولى لمشروع قانون مكافحة التعذيب ومحاربة الغش العلمي وتمليك الأراضي الواقعة ضمن حدود البلديات والتي تم التجاوز عليها، اضافة الى مشروع قانون العمل في اقليم كوردستان".