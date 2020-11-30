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برلمان كوردستان يستجيب للمعارضة ويسأنف جلسته بمناقشة الرواتب

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-30T11:54:31+0000
برلمان كوردستان يستجيب للمعارضة ويسأنف جلسته بمناقشة الرواتب

شفق نيوز/ استأنف برلمان كوردستان، يوم الاثنين، جلسته المعلقة، بعد إتاحة فقرة المناقشة بتأخر رواتب موظفي الاقليم.

بدوره قال اوميد خوشناو رئيس كتلة الحزب الديمقراطي، في مؤتمر صحفي قبل استئناف الجلسة "نطالب قوى المعارضة التعامل مع الوضع بمسؤولية والكف عن المزايدات السياسية".

وقال إن" المشاكل لن تحل باحداث فوضى داخل قاعة البرلمان".

ورفعت رئيسة برلمان كوردستان جلسة الاثنين، الى اشعار آخر بعد مشادات كلامية بين عدد من الأعضاء بشأن تأخير صرف رواتب الموظفين.

وقررت ريواز فايق رئيسة برلمان كوردستان عقد جلسة مفتوحة يوم الأربعاء المقبل تخصص لبحث الوضع المالي في الإقليم ومسألة تأخر صرف رواتب الموظفين.

إلا أن ذلك القرار تسبب برفض أعضاء في البرلمان الذين طالبوا بإجراء المناقشة خلال جلسة اليوم، الأمر الذي دفع برئيسة البرلمان إلى رفع الجلسة الى اشعار اخر.

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