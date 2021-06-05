برلمان كوردستان يرفض خيار الحرب ويدعو تركيا و الـ"PKK" للابتعاد عن حدود الاقليم

شفق نيوز/ رفض برلمان كوردستان، اليوم السبت، خيارات الحرب بجميع انواعها، مطالبا جميع الأطراف بإبعاد صراعاتهم عن حدود اقليم كوردستان والمحافظة على سيادته وعدم اعطاء الذريعة لاندلاع الحروب وجر جيوش الدول اليه.

وجاء في بيان لرئاسة برلمان كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، انه يعبر عن الحزن لسقوط خمس ضحايا من قوات البيشمركة قضوا صباح اليوم السبت في منطقة العمادية كما جاء في بيان لوزارة البيشمركة بكمين لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني الـ"PKK"، وفضلا عن التعازي والمواساة لذوي الضحايا، تمنت سرعة الشفاء للبيشمركة الجرحى.

واكد البيان ان برلمان كوردستان يرفض خيار الحرب بكل أشكالها و يطالب بابعاد حرب الجهات المختلفة عن حدود اقليم كوردستان، مشددا على الجميع أن يحافظوا على سيادة اقليم كوردستان وعدم منح الذريعة للحروب والهجمات وجر جيوش الدول اليه بشكل يؤثر على مناطق كوردستان ويتسبب بتعرض أرواح وممتلكات المواطنين وطبيعة المنطقة للخطر ومنع إعمار القرى وأمانها.

وطالب البيان حزب العمال الكوردستاني "PKK" وتركيا ابعاد اقليم كوردستان عن حروبهما وتعقيداتهما، واتخاذ خيار السلام والحل السياسي واحترام مؤسسات اقليم كوردستان والمحافظة على سيادة اقليم كوردستان والعراق.

وكانت وزارة البيشمركة قد أصدرت في وقت سابق من اليوم بياناً قالت فيه، إن حزب العمال الكوردستاني استهدف قوات البيشمركة في كمين بجبل "متين" في محافظة دهوك أوقع ضحايا وجرحى في صفوفهم.

وأصدرت الوزارة في وقت لاحق، بياناً جديداً حول "اعتداء" حزب العمال، مطالبة الحكومة الاتحادية بالتدخل.

وأدانت لجنة شؤون البيشمركة في برلمان كوردستان الهجوم، وطالبت، الحزب بتحويل صراعهم الى داخل الاراضي التركية وألّا يكونوا سببا في تعرض مكاسب الإقليم وسيادته للخطر واحترام حدود الإقليم وأمنه واستقراره.