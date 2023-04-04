برلمان كوردستان يرحب باتفاق اربيل وبغداد ويعده بداية لتفاهم مشترك

شفق نيوز/ رحبت رئاسة برلمان كوردستان، يوم الثلاثاء، بالاتفاق الذي اُبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية حول ملف النفط.

‏وقالت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد حسم ملف النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ، يرحب برلمان كوردستان بالاتفاق ويهنئ الشعب الكوردي والعراقي ويأمل أن يكون هذا الاتفاق بداية لتفاهم جيد ومشترك لحل بقية القضايا العالقة ايضا".

وأضافت رئيسة البرلمان أن "الشعب الكوردي مر بسنوات صعبة من أزمة متعبة بسبب الخلافات حول ملف النفط ، لذا فإن الشعب يتوقع منا جميعًا أن نؤسس لمرحلة جديدة من الأمن والسلام والعدالة بين جميع شرائح المجتمع وجميع المدن".

وختمت قائلة ؛"بعد التأكد من مصادر دخل الإقليم، نصر على مستحقات اقليمنا داخل موازنة الدولة العراقية"، مشددة على حكومة الإقليم ضرورة "ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان في الحاضر والمستقبل والوفاء بالتزاماتنا القانونية حيال ذلك ".

ووقعت الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (4 نيسان 2023)، اتفاقا لاستئناف تصدير نفط الإقليم.

وصباح اليوم، وصل مسرور بارزاني، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، على رأس وفد رفيع من حكومة الإقليم، وعقد فور وصوله اجتماعا مع السوداني، بحث خلاله حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، سيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط الإقليم.