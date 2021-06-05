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برلمان كوردستان يربط بين حريق مخيم "شاريا" واتفاقية سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-05T05:26:35+0000
برلمان كوردستان يربط بين حريق مخيم "شاريا" واتفاقية سنجار

شفق نيوز/ نددت لجنة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم في برلمان كوردستان، بحادثة الحريق الذي اندلع في مخيم "شاريا" في محافظة دهوك.

وقالت اللجنة في بيان إنها تدين بالاشكال كافة الظروف التي تواجه يوميا وبطرق مختلفة الأخوات والأخوة الإيزيديين، مضيفة أن يوم أمس احترقت 500 خيمة لهم في مخيم "شاريا".

وأوضحت اللجنة أن هذا الحادث يؤكد من جديد على أهمية وضرورة مفاوضات اقليم كوردستان مع الحكومة العراقية الخاصة بإتفاقية سنجار، والتي يجب الإسراع في تنفيذها، مشيرة إلى أنه يتعين العمل على الوضع في المنطقة من حيث توفير الأمن والخدمات لكي يتمكن المواطنون من العودة إلى ديارهم.

واندلع حريق هائل يوم الجمعة في مخيم "شاريا" للكورد الايزيديين بمحافظة دهوك وتسبب باحتراق نحو 400 خيمة وترك ما يقارب من 1400 نازح بلا مأوى. 

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