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برلمان كوردستان يدعو الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لوضع حد للقصف الإيراني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-29T08:06:35+0000
برلمان كوردستان يدعو الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لوضع حد للقصف الإيراني

شفق نيوز/ ندد برلمان كوردستان العراق، يوم الخميس، بالقصف الإيراني المتكرر الذي استهدف محافظتي اربيل والسليمانية وأوقع العشرات من الضحايا والجرحى.

وقال هيمن هورامي نائب رئيس البرلمان في تلاوة بيان يخص القصف الإيراني، "باسم برلمان كوردستان ندين بشدة هذا الهجوم والقصف ولا يمكن استمراره تحت أي ذريعة أو مبرر".

وأضاف "نحن نرغب بعلاقات جدية مع الدول المحيطة وفق المواثيق الدولية حسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية والاحترام المتبادل لسيادة الأراضي"، مشددا على ضرورة عدم استخدام أراضي الإقليم منطلقا لشن الهجمات ضد الدول المجاورة.

كما دعا هورامي الحكومة الاتحادية، والمجتمع الدولي إلى أن يضع حدا لهذه الهجمات التي تنتهك سيادة أراضي الإقليم والعراق.

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