برلمان كوردستان يدعم فتح حوار "واقعي" بين اربيل وبغداد لحل مسألة النفط والغاز

شفق نيوز/ ابدت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق يوم الثلاثاء دعم البرلمان لفتح قنوات للحوار بين اربيل وبغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة، ومن بينها ملف النفط والغاز.

وقالت فائق في كلمة لها خلال افتتاح جلسة البرلمان في فصله التشريعي الأخير، ان قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بملف النفط والغاز في اقليم كوردستان من المواضيع الساخنة حاليا، معتبرة ان هذا القرار وضع كيان اقليم كوردستان في مرحلة جديدة.

وأضافت "نحن في برلمان كوردستان نعتقد ان هذا القرار مخالف لروح الدستور العراقي ومبادئ نظام الحكم الاتحادي في البلاد"، مشددة على ان برلمان كوردستان مصر على حماية الكيان الدستور للاقليم وفي الوقت ذاته يدافع على حقوقه الدستورية.

وقالت فائق ايضا "نساند سياسيا خيار الحوار المتواصل والبّناء بين حكومة الاقليم، والحكومة الاتحادية بهدف التوصل الى حل منطقي و واقعي للقضايا العالقة كافة بين اربيل وبغداد ومن بين تلك القضايا ملف النفط والغاز وفقا للدستور، و بما يراعي مصالح مكونات الشعب العراقي كافة ومكانة اقليم كوردستان ليكون اساساً لتحقيق الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي في البلاد".