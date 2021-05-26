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برلمان كوردستان يخاطب الحكومة لتثبيت قرابة 50 الف محاضر وتدريسي وموظف عقود

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-26T11:36:10+0000
برلمان كوردستان يخاطب الحكومة لتثبيت قرابة 50 الف محاضر وتدريسي وموظف عقود

شفق نيوز/ أعلن رئيس لجنة التربية والتعليم في برلمان كوردستان عبد السلام دولمري يوم الأربعاء عن مخاطبة اللجنة حكومة الإقليم لحسم مصير قرابة 50 ألف محاضر وتدريسي وموظف يعملون بصفة عقود.

وقال رئيس اللجنة في تصريح أدلى به للصحفيين عقب اجتماع مع وزيري التربية والتعليم في الاقليم، انه تم التباحث حول مصير التدريسيين المحاضرين والعقود في المدارس والجامعات والمعاهد.

وأضاف هنا أود أن أعلن للموظفين والتدريسيين العاملين بصفة عقود والمحاضرين أن اللجنة تحرص على تثبيتهم على الملاك الدائم وقد خاطبت مجلس وزراء الإقليم رسميا وستنعقد جلسة في البرلمان بهذا الاطار .

وتابع دولمري: نريد من هذه الجلسة معرفة مصير 26 الف تدريسي بصفة عقد، ومصير قرابة 18 الف محاضر، و5000 آلاف موظف آخرين في الوزارتين.

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