برلمان كوردستان يحول جلسته إلى مغلقة وكتلة تقاطعها إحتجاجاً

شفق نيوز/ انسحبت كتلة العدالة كتلة العدالة (الجماعة الاسلامية سابقا) من جلسة برلمان إقليم كوردستان إحتجاجاً على تحويلها إلى مغلقة بعد أن تم الشروع في مناقشة الفقرة الثانية من جدول أعمال الجلسة.

وهذه الفقرة تتعلق مناقشة موضوع المحافظة على السلم الاجتماعي واحترام القيم الدينية والاجتماعية والحريات الأساسية للإنسان.

و قال عبدالستار مجيد رئيس كتلة العدالة في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز : قاطعنا الجلسة لاننا نعتقد ان هذه الفقرة مهمة ولها علاقة بالمجتمع ويجب أن تناقش بشكل علني.

واستدرك القول "لكن على ما يبدو أن امراً دُبر بليل ولهذا قررنا مقاطعتها.