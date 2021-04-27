سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برلمان كوردستان يحول جلسته إلى مغلقة وكتلة تقاطعها إحتجاجاً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-27T13:50:33+0000
برلمان كوردستان يحول جلسته إلى مغلقة وكتلة تقاطعها إحتجاجاً

شفق نيوز/ انسحبت كتلة العدالة كتلة العدالة (الجماعة الاسلامية سابقا) من جلسة برلمان إقليم كوردستان إحتجاجاً على تحويلها إلى مغلقة بعد أن تم الشروع في مناقشة الفقرة الثانية من جدول أعمال الجلسة.

وهذه الفقرة تتعلق مناقشة موضوع المحافظة على السلم الاجتماعي واحترام القيم الدينية والاجتماعية والحريات الأساسية للإنسان. 

و قال عبدالستار مجيد رئيس كتلة العدالة في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز : قاطعنا الجلسة لاننا نعتقد ان هذه الفقرة مهمة ولها علاقة بالمجتمع ويجب أن تناقش بشكل علني.

واستدرك القول "لكن على ما يبدو أن امراً دُبر بليل ولهذا قررنا مقاطعتها.

related

تقديم تقرير نهائي لمشروع قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها لرئاسة برلمان كوردستان

Date: 2019-10-08 19:14:03
تقديم تقرير نهائي لمشروع قانون تمليك الأراضي المتجاوز عليها لرئاسة برلمان كوردستان

رفع أولى الجلسات الخريفية لبرلمان اقليم كوردستان بعد مشادات كلامية

Date: 2020-09-02 11:27:56
رفع أولى الجلسات الخريفية لبرلمان اقليم كوردستان بعد مشادات كلامية

وفد رفيع من برلمان كوردستان يتوجه الى بغداد لهدفين

Date: 2019-09-03 21:40:22
وفد رفيع من برلمان كوردستان يتوجه الى بغداد لهدفين

"نصب الشهيد" على طاولة برلمان كوردستان ولجنة تتخذ قراراً بصدده

Date: 2020-01-27 20:29:53
"نصب الشهيد" على طاولة برلمان كوردستان ولجنة تتخذ قراراً بصدده

برلمان كوردستان يوصي الحكومة باعفاءات والتوصل لإتفاق مع بغداد بشأن مستحقات مالية

Date: 2020-04-04 13:41:15
برلمان كوردستان يوصي الحكومة باعفاءات والتوصل لإتفاق مع بغداد بشأن مستحقات مالية

برلمان كوردستان يفتح باب الترشيح لهيئتي حقوق الانسان والنزاهة

Date: 2019-07-17 22:20:45
برلمان كوردستان يفتح باب الترشيح لهيئتي حقوق الانسان والنزاهة

برلمان اقليم كوردستان يعقد جلسة الاربعاء

Date: 2019-10-21 11:21:44
برلمان اقليم كوردستان يعقد جلسة الاربعاء

مسرور بارزاني يكشف حجم الديون على كوردستان ويسمي "الخطر الأكبر"

Date: 2020-10-05 09:31:43
مسرور بارزاني يكشف حجم الديون على كوردستان ويسمي "الخطر الأكبر"