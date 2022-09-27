‏برلمان كوردستان يحدد موعداً لعقد جلسة جديدة

شفق نيوز/ ‏أعلنت رئاسة برلمان اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، موعد عقد جلسة جديدة خلال الدورة النيابية الحالية.

‏وقالت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسة سيتم عقدها يوم غد الأربعاء وهي من الجلسات الاعتيادية ضمن الفصل التشريعي الجديد للدورة النيابية الحالية".

‏واضافت انه "سيتم خلال جلسة يوم غد، القراءة الثانية لمشروع قانون التربية والتعليم في اقليم كوردستان".

‏وكانت رئاسة برلمان كوردستان قد أعلنت في وقت سابق، تمديد الدورة النيابية الحالية، واستمرار عقد الجلسات ما يعني تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم.