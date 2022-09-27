‏برلمان كوردستان يحدد موعداً لعقد جلسة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة برلمان اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، موعد عقد جلسة جديدة خلال الدورة النيابية الحالية.
وقالت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسة سيتم عقدها يوم غد الأربعاء وهي من الجلسات الاعتيادية ضمن الفصل التشريعي الجديد للدورة النيابية الحالية".
واضافت انه "سيتم خلال جلسة يوم غد، القراءة الثانية لمشروع قانون التربية والتعليم في اقليم كوردستان".
وكانت رئاسة برلمان كوردستان قد أعلنت في وقت سابق، تمديد الدورة النيابية الحالية، واستمرار عقد الجلسات ما يعني تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم.