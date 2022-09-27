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‏برلمان كوردستان يحدد موعداً لعقد جلسة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-27T16:58:57+0000
‏برلمان كوردستان يحدد موعداً لعقد جلسة جديدة

شفق نيوز/ ‏أعلنت رئاسة برلمان اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، موعد عقد جلسة جديدة خلال الدورة النيابية الحالية. 

‏وقالت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسة سيتم عقدها يوم غد الأربعاء وهي من الجلسات الاعتيادية ضمن الفصل التشريعي الجديد للدورة النيابية الحالية". 

‏واضافت انه "سيتم خلال جلسة يوم غد، القراءة الثانية لمشروع قانون التربية والتعليم في اقليم كوردستان". 

‏وكانت رئاسة برلمان كوردستان قد أعلنت في وقت سابق، تمديد الدورة النيابية الحالية، واستمرار عقد الجلسات ما يعني تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

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