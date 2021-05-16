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برلمان كوردستان يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لعقد جلسته

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-16T14:38:20+0000
برلمان كوردستان يحدد الثلاثاء المقبل موعداً لعقد جلسته

شفق نيوز/ دعت رئاسة برلمان إقليم كوردستان، يوم الاحد، اعضائه الى الحضور في الجلسة البرلمانية المقبلة للتصويت على عدد من القرارات وقراءة مشاريع القوانين.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان البرلمان سيعقد جلسته الاعتيادية في يوم الثلاثاء المقبل، للتصويت على ترشيح منى يوخنا ياقو لمنصب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان.

وبينت ان جدول أعمال الجلسة يتضمن القراءة الاولى لمشاريع عدد من القوانين، من بينها قانون للطابع العراقي، وتعديل قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة رقم 22 لسنة 2011.

كما يتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون بشأن تعديل قانون الاستثمار الصناعي في القطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 المعدل في اقليم كوردستان، وكذلك مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اقليم كوردستان رقم 14 لسنة 1993.

واشارت رئاسة البرلمان الى ان الجلسة تتضمن القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التجارة والاقتصاد في اقليم كوردستان رقم 10 لسنة 2010، ومشروع قانون تعديل قانون التجارة العراقي رقم 20 لسنة 1984 في اقليم كوردستان.

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